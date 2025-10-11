Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Quatro mortos e 12 feridos em tiroteio após um jogo de futebol americano numa escola secundária
Internacional

Dos 12 feridos, quatro encontram-se em estado crítico. A polícia ainda não identificou os autores deste ataque.
Quatro pessoas morreram e 12 ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Leland, cidade de 4000 habitantes no noroeste do estado do Mississípi, nos Estados Unidos.

A tragédia registou-se por volta da meia-noite (mais seis horas em Portugal continental) junto a uma escola secundária, onde decorreu um jogo de futebol americano, no âmbito da tradicional celebração anual denominada "homecoming weekend", que marca o regresso e antigos alunos à escola.

Dos 12 feridos, quatro encontram-se em estado crítico, tendo sido levados para o Centro Médico da Universidade do Mississípi, de acordo com as autoridades locais, que avançaram ainda que está a decorrer uma investigação, uma vez que nenhum dos suspeitos foi detido.

Aliás, John Lee, presidente da autarquia de Leland, sublinhou mesmo que não há suspeitos identificados.

