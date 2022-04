Num encontro na base norte-americano de Ramstein, na Alemanha, um grupo de 40 países aliados concordou em analisar todos os meses as necessidades ucranianas de Defesa. É um sinal de que esta guerra está para durar?

Na minha opinião a guerra não será curta, nem terá uma solução a curto prazo. Falhou a estratégia inicial de Putin de guerra-relâmpago, de tomar Kiev, depor o governo, instalar um governo fantoche e depois negociar com ele. Falhou. O que aconteceu foi que encontrou uma resistência, primeiro do exército ucraniano, depois da defesa civil, e finalmente das populações. Isto fez com que já tenhamos entrado no terceiro mês de guerra. O que está em cima da mesa é uma enorme desproporção de meios militares do lado da Rússia e do lado da Ucrânia. Esse apoio dos países que se reuniram em Ramstein significa que a Ucrânia vai ter à sua disposição um conjunto de meios militares que lhe vai permitir continuar a resistir, se não a derrotar a Rússia.

Desde o início da guerra que vários países ocidentais já anunciaram o reforço do orçamento de Defesa. Até onde vão aumentar estes investimentos e será suficiente para enfrentar esta guerra?

Depende de quem estamos a falar. Em tempo de guerra, os orçamentos de Defesa são aqueles que crescem exponencialmente, sobretudo para os países beligerantes. Aqueles que estão em guerra têm que sustentar o esforço de guerra e a guerra é cara. Agora, o que acontece é que mesmo aqueles que não são beligerantes, veem a possibilidade de virem a entrar em guerra. E vão também procurar aumentar a sua capacidade de defesa, prevenindo uma situação em que a ameaça se concretize. É isso que faz com que vários países, nomeadamente na Europa, que não estão em guerra, estejam a aumentar drasticamente os seus orçamentos, em particular a Alemanha.