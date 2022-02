Senado russo autoriza envio de tropas para apoiar separatistas

A câmara alta do Parlamento russo aprovou, esta terça-feira, o pedido do presidente Vladimir Putin para envio de militares russos para o estrangeiro, após o chefe de Estado se ter comprometido com assistência militar aos separatistas pró-russos na Ucrânia.

Após um debate de urgência, o senado aprovou este pedido por unanimidade dos 153 membros.

O Presidente russo, Vladimir Putin, tinha antes pedido autorização para usar forças militares fora do país, uma medida que torna formal um destacamento militar russo para apoiar os separatistas que lutam contra o exército ucraniano desde 2014 na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Um desenvolvimento que pode pode permitir um ataque mais amplo à Ucrânia.

O vice-ministro da Defesa russo, Nikolai Pankov, leu o pedido de Putin antes da sessão extraordinária da câmara alta do parlamento, argumentando que foi destacado para "as fronteiras das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, um exército (ucraniano) de 60 000 homens e blindados pesados".

"As negociações pararam. A liderança ucraniana escolheu o caminho da violência e do derramamento de sangue", disse o vice-ministro da Defesa, Nikolay Pankov no Conselho da Federação, convocado a pedido de Putin. "Não nos deram escolha", disse Pankov, dirigindo-se à câmara alta do parlamento.

O vice-ministro da Defesa alegou a existência de "veículos blindados pesados" na fronteira das regiões controladas pelos separatistas do leste da Ucrânia e acrescentou que a NATO estava a fornecer ativamente "armas modernas" à Ucrânia.

"A Rússia irá agir para a proteção da soberania de outros Estados e para evitar atos de agressão", afirmou Pankov, que citou o pedido de Putin perante a câmara alta do parlamento.

Os acordos de Minsk "já não existem", diz Putin

"De acordo com o tratado de amizade e cooperação" com as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, "apresento uma proposta para adoção pelo Conselho da Federação para o consentimento de usar as forças armadas da Federação Russa fora da Rússia", refere o pedido de Vladimir Putin.

Depois da luz verde do Senado, Putin afirmou que os acordos de paz assinados em Minsk "já não existem" e voltou a reconhecer a independência dos territórios separatistas no leste da Ucrânia.

O presidente russo considerou que a "melhor solução" para acabar com a crise em torno da Ucrânia seria Kiev desistir da vontade de aderir à NATO, bem como reconhecimento de todos da vontade das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk.

"Tudo sugere que a Rússia está a planear um ataque maciço na Ucrânia", alerta a NATO

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, fez saber, entretanto, que espera um ataque em larga escala da Rússia na Ucrânia e colocou a sua força de reação rápida em alerta para defender os países aliados.

"Tudo sugere que a Rússia está a planear um ataque maciço na Ucrânia", depois de enviar tropas para os territórios separatistas pró-russos de Donbass, no leste do país, disse Jens Stoltenberg após uma reunião extraordinária da comissão NATO-Ucrânia, na sede da Aliança, em Bruxelas.

Perante os desenvolvimentos que agravam a tensão na Ucrânia, a Alemanha anunciou esta terça-feira a intenção de aumentar o contingente de soldados destacados numa base da NATO na Lituânia, no mesmo dia em que a Hungria comunicou a mobilização de unidades militares nas zonas fronteiriças com a Ucrânia.

A ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, declarou a sua determinação em aumentar o número de efetivos "por terra, mar e ar", durante uma visita de trabalho à Lituânia.

O aumento, que não foi quantificado, junta-se a outro anunciado há semanas por Lambrecht e que consiste em 350 soldados adicionais às 350 tropas que a Alemanha já tem no país báltico e que participam numa missão de vigilância aérea.

Membro da NATO e da União Europeia -- à semelhança da Estónia e Letónia -, a Lituânia pediu novamente na segunda-feira um reforço do seu flanco oriental, na sequência do reconhecimento das autoproclamadas repúblicas separatistas do Donbass por parte da Rússia.

No mesmo sentido, a Hungria vai enviar soldados e equipamentos militares para as áreas do seu território que fazem fronteira com a Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa húngaro, Tibor Benko.

"Se houver uma escalada da situação na Ucrânia, não só haverá atividades de guerra no leste do país, como também poderão expandir-se para Kiev" e as zonas fronteiriças com a Hungria, advertiu o ministro, citado pela agência local MTI.

O objetivo dos militares, segundo explicou, é guardar as fronteiras orientais com a Ucrânia para garantir que grupos armados não entrem no país.

Além disso, a Hungria prepara-se para uma eventual chegada de refugiados ucranianos e para tarefas humanitárias, acrescentou Benko.

Na segunda-feira, o chefe de Estado russo reconheceu a independência das regiões separatistas de Donbass e assinou acordos com os líderes separatistas, abrindo as portas para a presença do exército russo nos territórios pró-Rússia da Ucrânia.

Um dia depois do anúncio de Putin, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia reconheceu a independência das regiões separatistas "nas fronteiras que existiam quando proclamaram" a sua independência em 2014, o que inclui áreas que foram retomadas pelas forças ucranianas e estão atualmente sob o controlo de Kiev.

