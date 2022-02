"Putin não quer um confronto militar total, mas também ninguém queria a I Guerra Mundial"

Foi incomum para o presidente dos EUA, Joe Biden, dar uma entrevista coletiva sobre o assassinato do líder do ISIS, que não tinha nem de longe a importância do seu antecessor, muito menos de Osama bin Laden. Foi uma resposta implícita à perceção do presidente russo, Vladimir Putin, de que os Estados Unidos, humilhados no exterior e divididos em casa, são uma potência enfraquecida?

Putin está certamente convencido de que o Ocidente está hoje mais fraco do que nunca. Mas o seu comportamento resulta também da sua paranoia antiamericana. Putin pensa que tudo o que os americanos fazem é dirigido contra a Rússia. Não sei se o que está a acontecer na Síria está relacionado com o que está a acontecer em Donetsk, mas na mente de Putin essa relação definitivamente existe. Isso é típico de um certo tipo de líder político. Nós na Polónia também temos uma pessoa assim. Sempre que Jaroslaw Kaczynski [o líder do partido no poder Lei e Justiça (PiS)] sente oposição, ele culpa uma conspiração de forças hostis. E as forças hostis são quem não o aplaude ruidosamente. Acredito que Biden é um político sem ilusões acerca da Rússia de Putin. Ele quer ser realista e não quer a guerra, mas rejeita a política de apaziguamento e recuo. É assim que entendo as declarações dos americanos desde que a Rússia começou a reunir tropas na fronteira da Ucrânia, e elas são razoáveis. Claro, isso pressupõe que as forças domésticas hostis aos democratas e a Biden - na verdade, aos fundamentos da própria democracia americana - não prevalecerão nos EUA. Nesse caso, essa abordagem pode ser inútil.

O que pensa sobre a postura dos ucranianos? Há poucos dias, ouvi uma conversa com Timothy Snyder, que criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, embora não a atitude do governo ucraniano.

Zelensky veio de fora para a política. Ele foi patrocinado por Ihor Kolomoisky, um oligarca ucraniano que, no entanto, contribuiu muito para o seu país no primeiro conflito com a Rússia em 2014. Kolomoisky financiou e armou unidades militares voluntárias que se mostraram cruciais para interromper a ofensiva dos separatistas de Donbas e os soldados russos. Eu nunca conheci Zelensky, e ele é um enigma para mim. Não consigo compreender o seu comportamento ou formar uma opinião clara sobre a sua política. Mas perante uma ameaça que deve ser enfrentada com unidade, Zelensky muitas vezes vai atrás dos interesses do seu meio político ou da sua própria pessoa. Também me parece pouco profissional declarar que não há perigo militar enquanto se pede armas ao Ocidente. Isso também me é difícil de entender.

Não acha que ele está a dar sinais de que quer estar, ou está, em negociações com a Rússia?

A minha suposição é que ele queira conversar com Putin cara a cara. Mas não vamos perder o foco: o responsável pela situação atual com a Ucrânia é Putin. E nenhuma crítica a Zelensky pode mudar o facto de Putin ser o agressor e a Ucrânia ser o objeto da sua agressão. Isso é fundamental, e a questão que importa agora é o que Putin pretende fazer.

Quais são exatamente os seus objetivos?

Putin tinha um objetivo quando começou a reunir tropas, mas esbarrou noutra coisa. Talvez ele tenha calculado que o Ocidente e Biden estavam com problemas, por isso tinha chegado a hora de atacar. Uma determinada resposta ocidental, ou pelo menos a aparência de uma, é uma surpresa para ele. Não importa se ele acredita nas sanções excecionalmente severas que o Ocidente ameaçou impor se ele invadir a Ucrânia; ele ouviu-as serem formuladas. Putin não quer um confronto militar total, mas pessoas sensatas, não apenas na Ucrânia, lembram-nos que ninguém queria a Primeira Guerra Mundial também.

Pensa que existe um perigo imediato de que acabe nisso?

Não acredito que Putin vá atacar abertamente. Acho que ele aplicará táticas russas/soviéticas profundamente enraizadas. Isso significa conter-se enquanto a opinião pública no Ocidente permanece mobilizada e esperar até que o mundo inteiro suspire de alívio por o conflito ter sido evitado. Lembremo-nos de que foi assim em 1968 na Checoslováquia. A invasão soviética em agosto ocorreu três semanas após a reunião de líderes emČCierna nad Tisou, onde [o líder checoslovaco Alexander] Dubcek e [o secretário-geral soviético Leonid] Brezhnev caíram nos braços um do outro. Parecia que a crise tinha sido evitada.

A crise de hoje sugere uma mudança radical no status quo geopolítico, especialmente na Europa. O que aconteceu? A Europa mudou assim tanto?

A Europa não mudou muito. A estrutura de apoio foi sacudida por Putin, e os danos dos seus golpes são claramente visíveis. É claro que as forças antidemocráticas estão a consolidar-se e a União Europeia perdeu parte da sua atratividade. Em Itália, a Liga de [Matteo] Salvini e os Irmão de Itália estão a liderar a carga populista. Em Espanha, existe o Vox. Estou chocado por o conhecido jornalista espanhol Hermann Tertsch, um grande amigo meu, se ter juntado a eles. E depois temos [o primeiro-ministro húngaro Viktor] Orbán, um modelo autoritário para Kaczynski. Orbán tem uma ideia diferente da Europa, a ideia que Marine Le Pen tem em França. De uma recente conferência de eurocéticos em Espanha, Orbán voou diretamente para Moscovo para beber champanhe com Putin. Essa também é uma mudança surpreendente: eu nunca poderia imaginar que o Orbán que conheci há três décadas se tornaria um direitista pró-Putin. Mas sabemos que tais traições não são inéditas na história europeia. Jacques Doriot, o número dois do Partido Comunista Francês, por exemplo, viu-se mais tarde aliado a Pierre Laval, primeiro-ministro de Vichy que foi executado pela colaboração com os nazis. Assim, nesse sentido, a Europa não mudou muito.

Qual a sua visão da atual abordagem da Europa em relação à Rússia?

A Europa comporta-se razoavelmente, talvez não muito heroicamente, mas a União não é composta por Winkelrieds [herói suíço que segundo a lenda foi essencial na derrota dos austríacos na batalha de Sempach em 1386]. Claro, os alemães são os mais cautelosos, mas é preciso entender a sua cautela. Um Estado que carrega um peso histórico como a era de Hitler deve ser cauteloso. Eu seria muito contido ao criticar a Alemanha. Lembro-me de uma conversa que tive com um líder político alemão sobre o Afeganistão ou o Iraque. "Adam, diga-me a verdade. O que o assustaria mais, uma Alemanha muito pacifista ou uma Alemanha muito militarista?" Perguntou-me ele, e eu calei-me.

Os EUA estão a enviar 1700 soldados para a Polónia. Dadas as tensões atuais, isso assusta-o?

Quanto melhores forem as relações EUA-Polónia, melhor será a Polónia. Isso inclui as relações militares. Mas o azar da Polónia é o seu governo. Parece que este está à beira do colapso, mas o eleitorado é muito suscetível a slogans autoritários, populistas, antigermânicos, xenófobos, antissemitas, nacionalistas e isolacionistas. A pressão internacional não mudará o comportamento deste governo. Nós, polacos, precisamos de gerir essa situação. O Ocidente já faz o que pode para ajudar, o que é muito.

Este governo é antirrusso?

Isso é muito interessante. Retoricamente, sim. Mas a propaganda do PiS é principalmente anti-UE e anti-alemã. Há uma narrativa polaca de martírio, mas não se traduz em nada concreto. Mesmo o apoio de Kaczynski a todo o tipo de teorias da conspiração sobre o acidente de avião de 2010 em Smolensk que matou o seu irmão gémeo, o então presidente Lech Kaczynski, e outras 95 pessoas, só levou a mais confusão. Há acusações de que [o ex-primeiro-ministro polaco e presidente do Conselho Europeu] Donald Tusk não forçou os russos a entregar os destroços à Polónia. Mas o atual governo não conseguiu recuperar o avião durante os seus seis anos no poder, e ninguém o consegue reaver a menos que esteja preparado para declarar que Putin é a pessoa mais honesta do mundo, inocente de todo e qualquer crime. Muitas pessoas na Polónia perguntam se Kaczynski está ciente de que está a liderar o país em direção ao Polexit da UE, e que a sua política é pró-russa. Acho que não, mas não tenho a certeza se a sua entourage não foi infiltrada pelos serviços secretos russos. De qualquer forma, vou repetir o que já disse muitas vezes antes. Se eu estivesse agora em Moscovo e fosse chefe em Lubyanka [a sede dos serviços secretos russos - FSB], faria uma missa católica diária por Kaczynski, rezando para que não se constipasse. Eles não conseguiriam encontrar um aliado melhor.

E não é apenas Kaczynski e o PiS. A posição padrão da extrema-direita europeia parece ser pró-Putin.

Talvez seja uma aliança ocasional, mas não há dúvida de que tanto o Vox quanto o Rassemblement National de Le Pen estão envolvidos em alguns empréstimos financeiros do Kremlin. Claro, isso não é decisivo - eles seriam anti-europeus mesmo sem dinheiro russo. O projeto europeu, com todos os seus pecados, corrupção e fraqueza, é um projeto liberal, comprometido com a democracia e a liberdade individual. Eles não querem um projeto assim. Há pessoas na Europa e nos EUA que não gostam da democracia. Podemos ver isso nas palavras de ordem que acompanharam o motim dos apoiantes de Donald Trump no Capitólio dos EUA a 6 de janeiro de 2021. E todas as mentiras e falsidades dos republicanos desde então aumentaram o perigo. Uma sociedade que viveu muito tempo sob um regime democrático torna-se suscetível ao cansaço da democracia - a convicção de que a democracia é hedonista, não expressa valores superiores. Tal sentimento funciona como o monóxido de carbono, como um gás nocivo. As pessoas perdem a razão. Alguns convencem-se de que o propósito da sua vida é morrer pela sua pátria, pela sua fé e assim por diante.

Gostaria de voltar ao cenário para os próximos meses. Disse que Putin vai adiar a invasão.

Na Rússia, tudo depende de facto de um homem. Quando digo "tudo", penso em decisões. Putin pode não ser capaz de implementar cada cenário, mas concentrou o poder político ainda mais do que Estaline. Estaline, pelo menos formalmente, estava limitado pelo seu politburo - um corpo político que, em princípio, poderia dizer-lhe não, embora, é claro, não o fizesse. Putin não tem politburo, ele é todo-poderoso, um monarca absoluto, um César. Mas estou convencido de que, após 22 anos no poder, Putin não tem nada de positivo para contribuir para a política russa. Qualquer potencial que a sua liderança tenha tido para a Rússia foi esgotado. E como não há mecanismo para mudanças pacíficas no Kremlin, o que resta é o ímpeto sombrio da decadência contínua. É como uma bicicleta, que deve mover-se para a frente para permanecer em pé. A questão é quando a bicicleta vai parar e como é que vai cair. Alguma coisa tem de acontecer, porque Putin quer permanecer de pé. Assim, ele escolherá o que os russos chamam de "pequenas guerras vitoriosas". Pode ser Kharkiv, Odessa, Moldávia, Cazaquistão, assim como foi com a Crimeia. Isso é semelhante ao funcionamento de um narcótico: euforia, seguida de desejo por outra dose.

Então, acha que há uma propulsão russa interna para a agressão.

Lembro-me da reação atónita do Kremlin à eleição de Zelensky. Os russos achavam impossível que ele fosse eleito. [O ex-presidente Petro] Poroshenko tinha todas as cartas: exército, dinheiro, poder. Ele tinha de vencer, porque na Rússia, pelo menos, ele teria vencido. Em vez disso, Poroshenko perdeu indubitavelmente e aceitou a sua derrota. Atordoado, o Kremlin ficou em silêncio. Mas, em pouco tempo, a ansiedade aumentou. Se um sujeito assim, um jovem ator de um popular programa de comédia de televisão, pôde ganhar uma eleição presidencial em Kiev, então, raios, talvez tal coisa pudesse acontecer em Moscovo também. É aí que a Rússia está agora. O regime está preocupado, com incertezas, sem saber o que tem de acontecer. Isso pode durar algum tempo; é uma estabilidade da decadência. Lembramo-nos como foi com Brezhnev. Além disso, todos sabiam que o responsável era uma múmia ambulante, mas mantiveram-no até ao fim porque o sistema soviético não tinha um mecanismo confiável para provocar mudanças. É por isso que é impossível prever o que acontecerá com Putin e a Rússia. Mas alguma coisa vai acontecer. Afinal, nem mesmo Estaline conseguiu arquitetar um decreto do politburo que banisse a morte.

Irena Grudzińska Gross é professora do Instituto de Estudos Eslavos da Academia Polaca de Ciências.

© Project Syndicate, 2022.