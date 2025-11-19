Prisão de banqueiro deixa Brasil em estado de alerta

A liquidação extrajudicial do Banco Master e a prisão do dono da instituição, Daniel Vorcaro, na terça-feira, 18, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, abalaram a economia do Brasil e prometem sacudir a política do país por causa da influência do banqueiro nos corredores do poder em Brasília.Segundo a polícia federal, que investigava negócios do Master desde o ano passado, Vorcaro, 42 anos, tentava fugir do país num dos três jatos particulares que detém, rumo a Malta, de onde depois seguiria para os Emirados Árabes Unidos, quando foi detido. O banqueiro é alvo de uma operação policial, chamada Compliance Zero, que tinha como alvo a venda de títulos de crédito falsos: o Master emitia Certificados de Depósitos Bancários com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica do mercado, num esquema fraudulento que, de acordo com as autoridades, pode ter movimentado mais de 12 mil milhões de reais [cerca de dois mil milhões de euros]. Além de Vorcaro, a polícia prendeu mais seis pessoas, incluindo Ângelo da Silva, sócio do banco, e cinco diretores da instituição.A defesa de Vorcaro nega “com veemência” que a intenção do empresário fosse fugir. “No destino final, Emirados Árabes Unidos, ele pretendia encontrar-se com compradores do Banco Master”, dizem os advogados. Horas antes da prisão, o grupo de investimento Fictor Holding Financeira anunciara a compra do Master, menos de um mês depois do Banco Central do Brasil (BC) ter bloqueado a aquisição da instituição por outro banco, o BRB, banco público de Brasília, por preocupações sobre a “viabilidade económico-financeira” da instituição comandada por Vorcaro. Logo após o anúncio do Fictor, que teria a participação de três mil milhões de reais [à volta de 500 milhões de euros] dos investidores dos Emirados, o BC emitiu um comunicado a decretar “a liquidação extrajudicial” do Master e a “indisponibilidade dos bens dos controladores do banco”. Quem é Vorcaro?Vorcaro, investigado pelos crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e outros, nasceu em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e é formado em Economia com MBA em Business/Managerial Economics pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Além de controlador há sete anos do Master, banco fundado em 1996 sob o nome InvestMaster, é dono ainda de 20% da sociedade anónima desportiva do popular clube de futebol Atlético Mineiro, através de um fundo investigado noutro contexto por possível conexão com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil. A vida pessoal de Vorcaro, muito documentada nas redes sociais, é luxuosa. Com a namorada, a empresária e influencer Martha Graeff, com 600 mil seguidores, o banqueiro fotografou-se em férias em Capri e em Puglia, na Itália, na Costa Rica, em Miami, nos Alpes Franceses, em Saint Barths, nas Caraíbas, além de Rio de Janeiro e de Trancoso, na Bahia, segundo o site G1.Dono de três aviões, planeava voar para Malta a bordo de um deles, o Gulfstream GV, aeronave com autonomia de aproximadamente 12 mil km, suficiente para voos transatlânticos sem escalas, fez um investimento milionário na festa de 15 anos da filha, com atrações como o DJ Alok e Dennis DJ e The Chainsmokers. Na ocasião, para se prevenir de queixas por barulho ofereceu aos vizinhos de condomínio um fim de semana num hotel de luxo de Belo Horizonte. Na política, Vorcaro é considerado muito próximo de Ibaneis Rocha, o governador do Distrito Federal, controlador do BRB, o banco que queria investir no Master e cujo presidente, Paulo Henrique Costa, já foi afastado do cargo pela Justiça, de Ciro Nogueira, ex-ministro de Jair Bolsonaro e especulado como candidato a vice de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, caso este se candidate pela direita contra Lula da Silva nas presidenciais de 2026, e de Antônio Rueda, presidente do poderoso partido União Brasil. Segundo a maioria das opiniões na imprensa brasileira, apesar da liquidação do Master resultar no pagamento de 41 mil milhões de reais [aproximadamente 6,7 milhões de euros] pelo Fundo Garantidor de Créditos, o maior resgate da história do Brasil, não há risco de contaminação para o sistema bancário do país - risco maior de contaminação correm os grupos políticos associados a Vorcaro, nomeadamente o chamado Centrão, conjunto de deputados de partidos de centro-direita e direita hoje oposição ao governo.Entretanto, também Henrique Meirelles, ministro das Finanças de Michel Temer, e Guido Mantega, detentor do mesmo cargo na gestão de Dilma Rousseff, faziam parte da equipa de consultores do Master. E juízes do Supremo, ministros de Lula e outras autoridades também eram das relações de Vorcaro, segundo investigação do jornal Folha de São Paulo.