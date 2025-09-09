Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Primeiro juiz a votar considera Bolsonaro “culpado de golpe”
EPA/Andre Borges
Internacional

Primeiro juiz a votar considera Bolsonaro “culpado de golpe”

Alexandre de Moraes, que comparou diálogo entre ex-presidente e diretor da agência de inteligência a conversa “entre delinquentes do PCC”, coloca o resultado em 1-0 a favor da condenação.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Brasil
Julgamento
Jair Bolsonaro
Alexandre de Moraes
edição impressa

