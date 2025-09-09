Primeiro juiz a votar considera Bolsonaro “culpado de golpe”

O juiz relator do julgamento de Jair Bolsonaro e de mais oito réus por golpe de estado e outros crimes votou pela condenação do ex-presidente e demais réus por todos os crimes de que são acusados, nesta terça-feira, 9, na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. “Não há dúvida sobre a liderança de Bolsonaro numa organização criminosa”, disse Alexandre de Moraes. Depois do voto do relator, que durou cerca de quatro horas, os outros quatro magistrados da segunda equipa do STF votam até à sessão de quinta-feira. Para condenar ou absolver os réus, basta uma maioria de três votos. Bolsonaro é acusado de praticar os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, além de dano qualificado e deterioração de património protegido.Também são réus no processo o colaborador da acusação Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro), Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN), Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), Anderson Torres (ex-ministro da Justiça), Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI); Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).Segundo juristas, caso seja condenado, Bolsonaro pode ser preso por um período de 12 a 43 anos mas isso só será decidido na sexta-feira, dia 12. O local e o regime da prisão, entre domiciliária, aberto, semi-aberto ou fechado, também serão tratados a posteriori. No voto de Moraes, a propósito de um diálogo entre os réus Bolsonaro e Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, o relator comparou-os a membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Isto não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro, é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República com questionamentos ao sistema eletrónico de votação…”O juiz rebateu ainda que as anotações feitas por Ramagem e pelo general Augusto Heleno, ministro do GSI, fossem pessoais, como haviam defendido os advogados de ambos. "Dizer que as anotações feitas no documento eram particulares, uma espécie de ‘meu querido diário', não é razoável”, continuou Moraes. “Um general quatro estrelas do exército e ministro do GSI ter uma agenda com anotações golpistas preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, o poder judicial e se perpetuar no poder não pode ser considerado normal numa democracia, em pleno século XXI”. Para Moraes, “a partir de junho de 2021, a organização criminosa passou a utilizar tanto a ABIN quanto o GSI, e, depois, houve a adesão de outros réus e órgãos públicos, para estruturação, criação e divulgação dessa narrativa mentirosa e que ameaçava a integridade da Justiça Eleitoral".O juiz disse ainda que os autos têm bastantes provas de que Bolsonaro tinha conhecimento e deu aval “ao plano de neutralização de autoridades públicas", em referência às propostas de Mário Fernandes, um general aliado do ex-presidente que só será julgado noutro núcleo de réus, chamadas de Operação Punhal Verde e Amarelo e Operação Copa 2022 que envolviam a prisão e execução do próprio Moraes e o assassinato do presidente e vice eleitos, Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respetivamente.“São muitas coincidências inexploradas na conversação para a implementação da Operação Copa 2022”, afirmou o juiz. “No primeiro dia, o general Mário Fernandes imprimiu [o plano criminoso] no Palácio do Planalto e reuniu-se com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada (...) não é crível, não é razoável que Mário Fernandes tenha imprimido e se dirigido ao Alvorada, onde estava o presidente, e ficado lá uma hora e seis minutos a fazer barquinhos de papel com a impressão verde e amarela. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal", concluiu.O julgamento começou na terça-feira, dia 3, com a leitura do relatório, por Moraes. Seguiram-se as intervenções de Paulo Gonet, procurador-geral da República, e, já no dia seguinte, das defesas de Bolsonaro e demais réus.