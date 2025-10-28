Primeira-ministra japonesa oferece taco de golfe a Trump e vai propô-lo para Nobel da Paz 2026

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou esta terça-feira, 28 de outubro, durante um encontro com o Presidente norte-americano, a intenção de nomear Donald Trump para Prémio Nobel da Paz de 2026, anunciou a Casa Branca.Takaichi junta-se à lista de líderes estrangeiros aliados do Presidente dos Estados Unidos, que solicitaram o prémio para Donald Trump, em reconhecimento da mediação de diversos conflitos internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.Trump expressou várias vezes o desejo de vencer este prémio em 2025, que acabou por ser atribuído à líder da oposição venezuelana María Corina Machado."A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciou a nomeação do Presidente para o Prémio Nobel da Paz", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, a repórteres, no final do encontro privado entre Trump e Takaichi em Tóquio.Antes, durante o discurso de abertura do encontro - parte que esteve aberta à imprensa - a primeira-ministra conservadora elogiou o trabalho de Trump na mediação do cessar-fogo entre Tailândia e Camboja, bem como o "feito histórico sem precedentes" no Médio Oriente."O primeiro-ministro [Shinzo] Abe falou-me muitas vezes da sua diplomacia dinâmica", disse Takaichi, evocando a boa amizade que Trump e o governante japonês, assassinado em 2022, mantiveram durante o primeiro mandato do republicano.De resto, Sanae Takaichi aproveitou para oferecer ao presidente dos EUA, um taco de golfe usado por Shinzo Abe. Exibido numa vitrina de vidro ao lado de uma bola de golfe coberta a ouro e um saco assinados pelo cotado golfista japonês Hideki Matsuyama, o taco foi apenas uma de uma série de referências ao vínculo de Trump com Abe durante o primeiro mandato do presidente norte-americano..Trump declara em Tóquio que EUA são aliados do Japão "ao mais alto nível"