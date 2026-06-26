Presidente interina da Venezuela agradece a Elon Musk internet gratuita após sismos

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeceu esta sexta-feira, 26 de junho, ao multimilionário Elon Musk e à empresa SpaceX pela oferta do acesso gratuito à internet para os venezuelanos através do seu serviço de satélite Starlink, após os dois sismos."Obrigado, @elonmusk e à equipa da @Starlink, por ajudar os afetados pelos terramotos na Venezuela com ligação gratuita. Cada ligação conta em momentos como este", publicou a chefe de Estado na sua conta na rede social X.. Numa nota na mesma rede social, também propriedade de Musk, a Starlink anunciou que vai oferecer o serviço gratuito até 25 de julho "aos clientes das zonas afetadas da Venezuela"..Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 28. Novo balanço aponta para total de 929 mortos. A decisão acontece num momento em que o Governo interino de Delcy Rodríguez restabeleceu as relações diplomáticas com os EUA e colocou em prática importantes reformas legislativas para facilitar a entrada de investimentos, após a operação militar, ordenada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no país sul-americano, que acabou com a captura, em janeiro passado, do ex-presidente Nicolás Maduro, atualmente detido em Nova Iorque.A Venezuela foi abalado esta quarta-feira por dois fortes terramotos com apenas 39 segundos de diferença, de magnitude 7,2 e 7,5, respetivamente, segundo o sistema oficial de alerta de tsunamis dos Estados Unidos.O número de mortos provocados pelos dois sismos subiu para 929, enquanto 3.360 pessoas ficaram feridas, anunciaram esta sexta-feira as autoridades venezuelanas já depois da presidente, Delcy Rodriguez, ter dito que o número de mortos ascendia a 589 e que havia registo de 2.980 feridos, ao mesmo tempo que confirmou que já se registaram 214 réplicas."Infelizmente já temos 589 pessoas falecidas e 2.980 pessoas feridas", declarou a Presidente interina ao liderar um encontro a partir do estado Zulia (oeste), transmitido pelo canal estatal Venezolana de Televisión (VTV)..Futebolista venezuelano revela que a mulher morreu no terremoto para salvar filha de um ano. Entre os mortos, há pelo menos 28 portugueses e lusodescendentes, confirmou esta sexta-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.O secretário de Estado falava aos jornalistas, na base aérea de Beja, antes da partida - prevista entre as 19:30 e as 20:00 - de dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa que transportam um total de 64 pessoas.Fazem parte da força conjunta elementos da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS) da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que reúnem "capacidades especializadas em operações de busca e salvamento, recuperação de vítimas, resposta a catástrofes e apoio médico de emergência", segundo o MNE.Seguem ainda a bordo cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária, destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas, referiu o governante.Segundo a ONU, estão mais de 50 mil pessoas desaparecidas na Venezuela devido aos sismos.Na sua intervenção desta sexta-feira Delcy Rodriguez destacou também que conseguiram resgatar "dezenas" de pessoas, sem precisar o número.Além de Portugal, outros sete países da União Europeia estão a enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital, Caracas, e na região de La Guaira, uma das mais afetadas por estes dois sismos..Mulher dá à luz no meio dos escombros de edifício que desabou na Venezuela