Pelo menos 20 mortos em incêndio num edifício comercial na Indonésia (com vídeos)

Pelo menos 20 pessoas morreram esta terça-feira, 9 de dezembro, num incêndio que atingiu um edifício comercial no centro de Jacarta, capital da Indonésia, declarou um responsável da polícia."Até ao momento, foram retirados 20 corpos, nomeadamente cinco homens e 15 mulheres", afirmou Susatyo Purnomo Condro, chefe da polícia do centro de Jacarta, aos jornalistas, acrescentando que uma das vítimas era uma mulher grávida.Susatyo declarou que a maioria das vítimas não apresentava queimaduras e provavelmente morreram por asfixia devido ao fumo. Os bombeiros continuam as buscas na zona por outras pessoas que possam estar presas dentro do edifício, acrescentou."Ainda estamos a recolher dados, mas, por enquanto, estamos focados em identificar as vítimas que foram encontradas", referiu o responsável da polícia.A polícia informou que o fogo começou quando uma bateria no primeiro andar do edifício comercial explodiu e as chamas propagaram-se para os andares superiores.A televisão local Kompas TV mostrou ainda pessoas a serem retiradas do edifício através grandes escadas..Pelo menos 14 mortos em colisão de autocarro com comboio em Jacarta