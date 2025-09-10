Paulo Rangel defende “resposta muito dura” a “comportamento provocatório” da Rússia

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros defendeu esta quarta-feira, 10 de setembro, que “o comportamento provocatório” da Federação Russa “tem de merecer uma resposta muito dura” por parte da União Europeia e da NATO, face à incursão de drones denunciada pela Polónia.Paulo Rangel falava em declarações aos jornalistas em Tóquio, onde irá acompanhar a visita oficial que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, realiza ao Japão na quinta e sexta-feira.O número dois do Governo reiterou a total solidariedade com a Polónia, que denunciou uma incursão de drones russos no seu espaço aéreo, e solicitou formalmente uma consulta urgente aos aliados da NATO, invocando o Artigo 4.º da Aliança Atlântica.O artigo em causa prevê consultas entre as partes sempre que um dos membros da aliança de defesa considerar estar ameaçada a sua “integridade territorial, a independência política ou a segurança”.Questionado se este processo pode ser um primeiro passo para um eventual acionamento do artigo 5.º da NATO, que determina que “um ataque armado contra um Estado-membro da Aliança é considerado um ataque contra todos os Estados-membros”, o número dois do Governo recusou esse cenário.“Digo que não devemos ignorar o grau da ameaça, também digo que não devemos exponenciar para dizer que estamos nas vésperas de um artigo 5º. Não é disso que se trata, felizmente, mas obviamente que isto implica um reforço do nosso alerta e da nossa vigilância”, defendeu.* enviada da Agência Lusa.Tusk: "Esta situação aproxima-nos mais do que nunca de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial".\n\n.Rutte deixa mensagem a Putin. "Saiba que defenderemos cada centímetro do território da NATO"