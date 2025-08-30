Partiram do Peru e só pararam na Austrália. Irmãos atravessam o Pacífico a remar durante 139 dias

Pizza e uma cama. Era isto que os três irmãos escoceses que chegaram este sábado, 30 de agosto, à Austrália mais queriam depois de 139 dias, cinco horas e 52 minutos no mar. Foi este o tempo necessário para atravessar o Oceano Pacífico, desde o Peru até Cairns, no nordeste australiano, num total de 14.500 quilómetros. Sempre a remar e sem apoio.Jamie, 32 anos, Ewan, 33, e Lachlan Maclean, 27, pretendiam fazer um tempo melhor, mas os imprevistos do mar atrasaram a viagem e obrigaram a um desvio na rota. Em vez de desembarcarem em Brisbane, finalizaram a travessia em Cairns, 1500 quilómetros mais a norte, onde a família e os amigos os aguardavam. Mesmo assim, bateram o recorde anterior, que era de 162 dias e que pertencia ao russo Fyodor Konyukhov desde 2014.“Juntos, formamos uma grande equipa e, juntos, superámos este enorme desafio”, disseram à BBC. Numa embarcação em fibra de carbono com o nome da irmã que morreu em 1996 – Rose Emily -, os três já conseguiram angariar mais de 800 mil euros para projetos de água potável em Madagáscar. O objetivo é, segundo a BBC, chegar ao millhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros).. O trio contou à BBC que a viagem correu bem, mas que em julho foram apanhados por uma tempestade que durou 36 horas. Lachlan foi atirado ao mar, mas graças a uma corda que o mantinha preso ao barco, foi puxado para bordo."Embora possa sentir falta da rotina, da solidão, do pôr do sol, do nascer do sol e de muito mais, agora estou muito feliz por estar de volta a terra firme com os meus amigos e familiares, de quem senti tanta falta”, disse Jamie.