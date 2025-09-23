Pai de Elon Musk acusado de abusar sexualmente de cinco filhos e enteados quando eram menores

O pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de cinco dos seus filhos e enteados desde 1993, revela uma investigação publicada esta terça-feira pelo The New York Times.O jornal nova-iorquino diz mesmo que estas acusações estão na génese do corte de relações entre o magnata e o seu pai, a quem raramente se refere, e adianta mesmo que o dono de empresas como Tesla, SpaceX e X teve de intervir no relacionamento entre o pai e os familiares. Errol Musk, de 79 anos, que tem pelo menos nove filhos e enteados e foi casado por três vezes, nega categoricamente as alegações, considerando-as "absurdas" e "falsas", acusando mesmo os seus familiares de "obrigarem as crianças a dizer mentiras" apenas para "extrair dinheiro" a Elon Musk. Errol Musk, que não foi condenado por qualquer crime, é acusado de exercer "um controlo apertado sobre grande parte da família", revela o jornal, que teve acesso a cartas e e-mails pessoais e recolheu testemunhos de familiares.O The New York Times refere mesmo que este drama familiar manteve o magnata "preso à África do Sul, onde Errol Musk nasceu e reside, mesmo enquanto construía um império empresarial nos Estados Unidos".A primeira acusação contra Errol Musk remonta a 1993, quando a sua enteada, então com quatro anos, ontou aos familiares que o padrasto a tinha apalpado na casa de família. Uma década depois, "a enteada alegou tê-lo apanhado a cheirar as suas cuecas sujas".Outras acusações ocorreram na África do Sul e no estado norte-americano Califórnia, de acordo com documentos judiciais, e envolveram duas das suas filhas e um enteado. E, em 2023, familiares e uma assistente social tentaram intervir depois de outro filho, então com cinco anos, ter alegado que o pai lhe tinha apalpado as nádegas.Estas acusações resultaram em três investigações policiais distintas, das quais "duas foram concluídas, mas ainda não se sabe o que aconteceu na terceira". Nenhuma delas conduziu Errol Musk a um julgamento ou a uma condenação.Estes supostos abusos levaram a vários pedidos de ajuda a Elon Musk. "Precisamos muito dos teus conselhos, ajuda e orientação nestas questões, porque vemos estas crianças a sofrer diariamente", escreveu um familiar numa carta, obtida pelo New York Times, enviada ao magnata.Numa das raras ocasiões em que se referiu ao pai, Elon Musk disse, numa entrevista à revista Rolling Stone em 2017, que o progenitor tinha feito "praticamente todas as coisas más imagináveis" e chamou-lhe de "uma pessoa terrível".Essas declarações terão ocorrido pouco depois de Elon Musk ter descoberto que a tal enteada de quatro anos que acusou o pai do magnata de abusos durante a década de 1990 tinha dado à luz um filho de Errol Musk, aos 30 anos. "Éramos duas pessoas solitárias e perdidas. Uma coisa levou à outra; pode-se chamar-lhe plano de Deus ou plano da natureza. Quando Elon e os seus irmãos descobriram, ficaram enojados e furiosos", justificou o pai do empresário, numa declaração reproduzida na biografia autorizada de Elon Musk publicada em 2023 por Walter Isaacson..Larry Ellison destrona Elon Musk como pessoa mais rica do mundo.Larry Ellison destrona Elon Musk como pessoa mais rica do mundo