O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a linha da frente dos combates com os rebeldes pró-russos em Donetsk, na segunda-feira.

Biden ameaça Putin com sanções "nunca antes vistas" em caso de ataque à Ucrânia

No dia seguinte à troca de mensagens por videoconferência entre Vladimir Putin e Joe Biden, as mesmíssimas ideias foram repetidas pelos próprios, próximos ou aliados. Para quem desligou da corrente da Terra na terça-feira, o presidente norte-americano explicou que, caso Moscovo decida invadir a Ucrânia, a Rússia seria alvo de "consequências económicas como ele [Putin] nunca viu ou alguém viu". O novo chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Emmanuel Macron fizeram coro. Em Sochi, a estância balnear no mar Negro onde recebeu o primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis, o presidente russo voltou a dizer que a perspetiva de uma expansão da NATO para leste é um tema "muito sensível" para a Rússia.