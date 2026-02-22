Oficiais da Polícia Metropolitana de Londres receberam ordens de príncipe André para vigiarem casa de Epstein

Agentes da Polícia Metropolitana de Londres (Met) receberam instruções diretas para garantir a segurança durante um jantar na residência de Jeffrey Epstein, em Nova Iorque, foi avançado este domingo, 22 de fevereiro, pelo canal britânico BBC. O evento, que contou com a presença de André Mountbatten-Windsor, foi detalhado em e-mails recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, nos quais constavam as ordens emitidas por aquele membro da realeza britânica ao seu corpo de segurança.A Met afirmou que, "neste momento", não identificou qualquer conduta imprópria por parte dos seus oficiais de proteção. Contudo, na passada sexta-feira, a força policial confirmou que está a "identificar e a contactar" antigos e atuais agentes que possam deter informações relevantes sobre estas operações.Na altura, enquanto membro sénior no ativo da família real, o então príncipe André era obrigatoriamente acompanhado por uma equipa de proteção próxima (close protection officers) em todas as suas deslocações.Detalhes das dormidas na mansão de EpsteinOs e-mails libertados nos ficheiros de Epstein parecem confirmar os preparativos para que André ficasse hospedado com o magnata em dezembro de 2010. Na correspondência, o secretário privado de André solicita a morada exata da estada e pede "confirmação sobre se existe espaço para ambos os seus oficiais de proteção na casa".Comunicações internas entre os funcionários de Epstein confirmam que havia "quarto para ambos os guarda-costas de André… um no 4.º andar e outro no 5.º andar". As mensagens sugerem ainda que os agentes da Polícia Metropolitana receberam um código de segurança temporário para "entrar e sair" da propriedade de Nova Iorque conforme as necessidades.Numa mensagem datada de 1 de dezembro de 2010, na véspera do jantar, um funcionário escreveu a Epstein: "Os dois oficiais de proteção do Duque, juntamente com a segurança estatal, estarão todos aqui para o jantar de amanhã. O Rich deu-lhes instruções sobre a porta".E embora a Met tenha sido questionada, afiança a BBC, sobre se os agentes pernoitaram efetivamente na casa e se utilizaram códigos de acesso, a força policial escusou-se a comentar arranjos de segurança específicos, sublinhando apenas que os seus agentes são regidos por padrões profissionais rigorosos e que as suas ações estão abertas a escrutínio.Viagens oficiais vs. Viagens privadasO Comité de Visitas Reais (RVC) do governo britânico é o organismo responsável por rever os planos de viagens oficiais dos membros ativos da Família Real. Este comité inclui representantes seniores do Ministério dos Negócios Estrangeiros (FCDO), da Casa Real e do Gabinete do Primeiro-Ministro.Questionado, mais uma vez por aquele canal televisivo britânico, sobre as deslocações do então príncipe André, um porta-voz do governo afirmou que foram revistos os planos de viagens oficiais realizados pelo, à altura, Duque de Iorque em 2008 e 2009, mas esclareceu: "O RVC não está envolvido em viagens privadas realizadas por membros da Família Real, nem em qualquer viagem de membros que não estejam no ativo."Numa reviravolta significativa, André foi detido na passada quinta-feira por suspeita de má conduta em cargo público. O membro da realeza foi libertado sob investigação 11 horas depois. Entretanto, as buscas na sua antiga residência em Windsor, Royal Lodge, continuam a decorrer.André Mountbatten-Windsor sempre negou categoricamente qualquer tipo de irregularidade ou crime..Caso Epstein. Casal Clinton responde esta semana ao Congresso.Executores do testamento de Epstein propõem pagar 21 a 30 milhões às suas vítimas