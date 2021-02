Em 2018 , uma fotografia de um Wang Fuman chegado à sala de aula carregado de neve no cabelo e sobrancelhas tornou-se viral. O menino de oito anos e a sua irmã tinham de percorrer quatro quilómetros e meio a pé, por vezes sob temperaturas de -9 ºC, desde a casa da avó até à escola numa região montanhosa da província de Yunan, no sudoeste da China. A chegada à escola não proporcionava grande alívio às suas mãos geladas e com frieiras, uma vez que o estabelecimento não dispunha de aquecimento.