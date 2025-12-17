Mulher detida por colocar lâminas de barbear dentro de pães vendidos numa cadeia de supermercados

Uma mulher de 33 anos foi detida na terça-feira, 16 de dezembro, por alegadamente ter inserido lâminas de barbear dentro de pães em duas lojas da cadeia de supermercados Walmart na cidade norte-americana de Biloxi, no estado do Mississípi.Camille Benson, assim se chama a suspeita, foi acusada de tentativa de lesão corporal grave, tendo o juiz fixado a sua fiança em 100 mil dólares (cerca de 85 mil euros).De acordo com a porta-voz da polícia Candace Young, os clientes denunciaram ter encontrado as lâminas de barbear em lojas de dois centros comerciais, sendo que a primeira denúncia foi a 5 de dezembro e a outra três dias depois. No domingo (14), surgiu outra reclamação, tendo os funcionários do Walmart inspecionado os restantes pães que estavam à venda, tendo encontrado mais unidades adulteradas.Na segunda-feira foi apresentada uma queixa formal na polícia local, tendo o Walmart emitido um comunicado para que todos os clientes inspecionassem os pães que comprassem naquelas lojas e informassem as autoridades se encontrassem as referidas lâminas. “A saúde e a segurança de nossos clientes são sempre a nossa principal prioridade”, dizia a nota. A investigação do departamento de polícia de Biloxi, com recurso às imagens de videovigilância, conduziu até à principal suspeita Camille Benson, de 33 anos, natural do Texas.