A duquesa de Kent
A duquesa de KentFacebeook da Casa Real Britânica
Internacional

Morreu a duquesa de Kent, aos 92 anos

Katharine Worsley, membro da família real britânica por casamento com o primo da Rainha Isabel II, estava afastada da vida pública há vários anos.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

A Duquesa de Kent, Katharine Worsley, morreu aos 92 anos, confirmou o Palácio de Buckingham esta sexta-feira, 5 de setembro.

Num comunicado oficial, a família real britânica informou que a duquesa morreu na noite de quinta-feira. "É com profunda tristeza que a Sua Majestade o Rei anuncia a morte de Sua Alteza Real a Duquesa de Kent", lê-se na nota, que acrescenta que a duquesa "faleceu pacificamente em casa [...], rodeada pela sua família".

Casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, desde 1961, Katharine Worsley dedicou grande parte da sua vida a causas de caridade e à música, tendo lecionado numa escola primária.

A nota oficial recorda "com enorme carinho a devoção da duquesa a todas as suas organizações, a sua paixão pela música e a sua empatia contagiante, especialmente com os jovens".

A duquesa era uma figura conhecida do público britânico, nomeadamente pela sua presença regular no torneio de ténis de Wimbledon, onde durante anos entregou os troféus aos vencedores.

Óbito
Reino Unido
Casa Real britânica

