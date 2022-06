Míssil russo atinge centro comercial em Kremenchuk. Pelo menos dois mortos

Um míssil russo atingiu um centro comercial na cidade de Kremenchuk, situada no centro da Ucrãnia às margens do rio Dnipro, matando pelo menos duas pessoas e causando ferimentos em cerca de 20.

Segundo a notícia divulgada pelo jornal The Guardian, o presidente ucraniano afirmou que mais de 1.000 civis se encontravam no centro comercial no momento do ataque. O incêndio continua ativo, depois do ataque.

"Cenas de terror em Kremenchuk, quando um míssil russo atinge o centro comercial. Um homem diz ao telefone: 'as pessoas estavam no prédio, as paredes começaram a cair'", anunciou ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Entretanto, o vice-chefe de gabinete do presidente ucraniano adiantou que pelo menos duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas, entre as quais nove com gravidade. "A operação de resgate", disse no Telegram Kyrylo Tymoshenko.

"Os ocupantes dispararam um míssil contra um centro comercial onde havia mais de mil civis. O centro comercial está em chamas e as equipas de resgate combatem o fogo. O número de vítimas é impossível de imaginar", disse o governador regional Dmytro Lunin no Telegram.

"O tiro de míssil em Kremenchuk atingiu um local muito movimentado sem qualquer relação com as hostilidades", denunciou no Facebook Vitali Maletsky, autarca desta cidade que tinha 220 mil habitantes antes da guerra.

em atualização