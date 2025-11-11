Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministros da UE reunidos em Lviv em dezembro para impulsionar adesão da Ucrânia
DR
Internacional

Ministros da UE reunidos em Lviv em dezembro para impulsionar adesão da Ucrânia

De 10 a 11 de dezembro, os ministros europeus vão reunir-se na cidade ucraniana para avançar no processo de adesão da Ucrânia, após a obtenção do estatuto de país candidato em 2022.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Os ministros dos Assuntos Europeus da UE vão reunir-se em dezembro, em Lviv (oeste), para dar um impulso ao processo de adesão da Ucrânia face ao veto da Hungria, disseram esta terça-feira, 11 de novembro, fontes diplomáticas.

De 10 a 11 de dezembro, os ministros europeus vão reunir-se em Lviv para avançar no processo de adesão da Ucrânia, após a obtenção do estatuto de país candidato em 2022, disseram à Lusa diplomatas dinamarqueses, cujo país ocupa a presidência rotativa do Conselho da UE.

Num relatório divulgado na semana passada, a Comissão Europeia concluiu que a Ucrânia, apesar da guerra causada pela invasão russa, tem continuado “fortemente empenhada no caminho para a adesão à UE, concluindo com sucesso o processo de avaliação e avançado em reformas fundamentais”, mas, apesar desta opinião positiva, Kiev tem contado com a oposição húngara nas negociações dos capítulos.

União Europeia
Ucrânia
Adesão da Ucrânia à UE

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt