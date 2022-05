Militar cercado em Azovstal partilha fotos candidatas a prémios

Um militar ucraniano do regimento Azov colocou à disposição do público uma seleção de fotografias tiradas no interior da fábrica de aço Azovstal, último reduto da resistência ucraniana na cidade portuária de Mariupol.

"Bom, é tudo. Obrigado a partir dos abrigos de Azovstal - o lugar da minha morte e da minha vida", escreveu Dmytro Kozatskyi, Orest, que prometeu partilhar, enquanto estiver "em cativeiro", fotografias de melhor qualidade, que incentivou a serem enviadas para prémios jornalísticos e concursos de fotografia.

Na mensagem, o combatente partilhou também uma hiperligação para a transferência de fotografias, algumas delas já conhecidas, como as de um hospital de campanha num dos abrigos da fábrica e um militar sob um raio de luz.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As imagens refletem também as atividades diárias dos militares na siderurgia, tais como fazer uma fogueira, fazer palavras cruzadas e cortar a barba.