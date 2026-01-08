Membro do regulador nuclear do Japão perde telemóvel com dados sensíveis na China

cAs autoridades japonesas estão a investigar a perda de um telemóvel profissional, alegadamente na China, que continha uma lista confidencial de contactos da Autoridade de Regulação Nuclear, segundo confirmou à AFP um responsável do organismo.O incidente, tornado agora público, terá ocorrido no aeroporto de Xangai, em 3 de novembro, quando o funcionário atravessava o controlo de segurança. A ausência do dispositivo só foi notada três dias depois, e, de acordo com a imprensa japonesa, não foi possível bloqueá-lo ou apagar remotamente os seus dados por já se encontrar fora de alcance.Embora o telemóvel não contivesse acesso direto a dados nucleares, segundo o responsável citado - que não quis ser identificado - a lista incluía nomes e contactos de membros da divisão de segurança nuclear da entidade reguladora – informação que não é de acesso público devido à sensibilidade das funções.A revelação surge num contexto de crescente tensão entre Pequim e Tóquio, após a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, ter sugerido em novembro que o país poderia intervir militarmente em caso de agressão chinesa contra Taiwan, ilha que a China considera parte do seu território.Simultaneamente, a operadora Tokyo Electric Power (TEPCO) procura a aprovação final para reativar a central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, a maior do mundo, encerrada após o desastre de Fukushima, em 2011.O Japão tem vindo a retomar gradualmente a energia nuclear, com 14 reatores já reativados, no quadro de metas de neutralidade carbónica até 2050 e aumento da procura de eletricidade devido à inteligência artificial.O telemóvel perdido foi reportado às autoridades japonesas de proteção de dados em novembro, de acordo com o regulador nuclear. O caso reacende preocupações sobre segurança da informação no setor da energia nuclear num momento delicado da política energética japonesa..Japão alerta cidadãos na China para terem cuidados acrescidos, em clima de crise diplomática.Taiwan e o choque diplomático que levou a China a ameaçar líder do Japão