Megaoperação no Rio de Janeiro contra facção criminosa Comando Vermelho faz pelo menos quatro mortos
Internacional

Megaoperação no Rio de Janeiro contra facção criminosa Comando Vermelho faz pelo menos quatro mortos

Em retaliação, os membros do Comando Vermelho utilizaram drones para lançarem granadas contra as forças de segurança e fizeram barricadas.
Pelo menos quatro pessoas morreram esta terçla-feira, 28 de outubro, numa megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, contra a fação criminosa Comando Vermelho, que retaliou com um ataque de drones, segundo a imprensa brasileira.

A Operação Contenção, que visa prender líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e de combater a expansão do Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com alegados criminosos.

O jornal brasileiro 'O Globo' informou que a operação causou pelo menos quatro mortos e 23 pessoas detidas, entre elas um dos principais líderes da facção, Edgard Alves de Andrade, conhecido por Doca.

Em retaliação à incursão, os membros do Comando Vermelho utilizaram drones para lançarem granadas contra as forças de segurança e fizeram barricadas.

A ação da polícia civil e militar, que conta com o apoio do Ministério Público, ocorre após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os seus atendimentos e 12 autocarros desviaram o seu trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.

