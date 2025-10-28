Megaoperação no Rio de Janeiro contra facção criminosa Comando Vermelho faz pelo menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram esta terçla-feira, 28 de outubro, numa megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, Brasil, contra a fação criminosa Comando Vermelho, que retaliou com um ataque de drones, segundo a imprensa brasileira.A Operação Contenção, que visa prender líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e de combater a expansão do Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com alegados criminosos.O jornal brasileiro 'O Globo' informou que a operação causou pelo menos quatro mortos e 23 pessoas detidas, entre elas um dos principais líderes da facção, Edgard Alves de Andrade, conhecido por Doca.Em retaliação à incursão, os membros do Comando Vermelho utilizaram drones para lançarem granadas contra as forças de segurança e fizeram barricadas.A ação da polícia civil e militar, que conta com o apoio do Ministério Público, ocorre após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os seus atendimentos e 12 autocarros desviaram o seu trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.