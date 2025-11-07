Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Protesto contra a violência policial.
Protesto contra a violência policial.EPA/Isaac Fontana
Megaoperação na favela entra de vez na eleição presidencial  

Bolsonarismo, que já chama Partido dos Trabalhadores de “Partido dos Traficantes”, busca com projeto de lei que equipara organizações criminosas a terrorismo, transformar medo em votos.
João Almeida Moreira
