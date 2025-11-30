Mais de 250 agentes mobilizados para conter foco de peste suína na Catalunha

Mais de 250 efetivos, entre agentes da Mossos d'Esquadra, Agentes Rurais, a Guarda Urbana de Barcelona e as polícias locais mobilizaram-se num amplo dispositivo para conter o foco de peste suína com epicentro na zona da serra de Collserola, Barcelona.Conforme informaram à EFE fontes do executivo catalão, entre os efetivos mobilizados também se encontram representantes das associações de proteção civil dos diferentes municípios afetados.O Governo da Catalunha prometeu este domingo, dia 30 de novembro, “tolerância zero” para as pessoas que desrespeitarem as restrições impostas para evitar a propagação do foco de peste suína, uma vez que a expansão do vírus teria consequências “nefastas”.Segundo o conselheiro da Agricultura, Òscar Ordeig, os Mossos d'Esquadra e as outras forças de segurança têm instruções para serem “contundentes” na hora de garantir o cumprimento das restrições impostas pela Generalitat, especialmente a proibição de acesso ao parque de Collserola, mesmo que as pessoas atuem de forma “involuntária ou acidental”.Na sexta-feira, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) portuguesa apelou ao reforço das medidas de segurança contra a peste suína africana (PSA) após ter sido detetada em javalis selvagens em Barcelona.“Os Serviços Veterinários oficiais de Espanha confirmaram dois casos de peste suína africana em javalis selvagens, detetados em Bellaterra (Barcelona), nas imediações do campus da Universidade Autónoma de Barcelona”, anunciou, em comunicado, a DGAV.Após ter sido confirmada a doença, foram adotadas medidas de emergência, como a delimitação da zona infetada, a eliminação dos cadáveres e a proibição da caça.Neste sentido, a DGAV apelou ao cumprimento das medidas de segurança nas explorações, à limpeza e desinfeção dos veículos, bem como à adoção de boas práticas de caça.Por outro lado, disse que devem ser eliminados corretamente os subprodutos e que a alimentação de porcos com lavaduras, restos de cozinha e de mesa é proibida.A DGAV pediu também que não sejam deixados restos de comida acessíveis aos javalis.A PSA não constitui um risco para os humanos, mas tem uma elevada taxa de mortalidade nos suínos e nos javalis. .Inflação na China no nível mais alto em sete anos com surto de peste suína