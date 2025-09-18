Macron vão apresentar "evidências científicas" para provar que Brigitte é uma mulher

O presidente francês, Emmanuel Macron, e a sua mulher, Brigitte, decidiram levar a tribunal nos Estados Unidos a batalha contra um rumor persistente, repetido por vozes da extrema-direita, de que Brigitte não é biologicamente uma mulher.Segundo confirmou o advogado da família Macron, Tom Clare, à BBC, o casal apresentará provas fotográficas e científicas para demonstrar a falsidade da acusação difundida pela comentadora e influenciadora norte-americana Candace Owens, que com milhões de seguidores online, tem insistido em público na teoria de que a primeira-dama francesa teria nascido homem.“Um processo doloroso, mas necessário”De acordo com Clare, Brigitte Macron considerou estas insinuações “incrivelmente perturbadoras”, mas decidiu enfrentá-las de frente. O advogado garantiu que a família está disposta a apresentar documentos, testemunhos periciais e até fotografias de Brigitte grávida e a criar os filhos, se for preciso.“É perturbador pensar que alguém tem de se sujeitar a este tipo de provas. Mas Brigitte está determinada. Quer encerrar este capítulo de uma vez por todas”, afirmou o advogado.O caso, que se arrasta há meses nas redes sociais, tem afetado não apenas a primeira-dama, mas também a vida do presidente francês. “Como qualquer pessoa que tenta equilibrar a vida profissional com a familiar, quando a família é atacada, isso desgasta. E o presidente não é imune a isso”, explicou o advogado, em entrevista ao podcast da BBC "Fame Under Fire".Candace Owens, através da sua equipa de advogados, já pediu a anulação da queixa, mas, para o casal presidencial francês, o objetivo está definido: pôr fim, de uma vez, aos rumores sobre Brigitte. .Mentiras sobre Brigitte Macron ultrapassam fronteiras de França e chegam aos EUA