Lula da Silva anuncia que vai vetar lei que reduziria pena de prisão de Bolsonaro

O Presidente brasileiro anunciou esta quinta-feira, 18 de dezembro, que vetará a lei aprovada na quarta-feira que reduziria a pena de prisão do ex-Presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado."Quando chegar à minha mesa, vou vetá-la. Não é segredo para ninguém", afirmou Luiz Inácio Lula da Silva numa conferência de imprensa em Brasília, capital do Brasil, poucas horas após o Senado dar 'luz verde' à proposta de lei aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados.O ex-chefe de Estado foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, podendo ver a pena reduzida para pouco mais de dois anos, se a nova lei for aplicada. Bolsonaro começou a cumprir a pena no final de novembro nas instalações da Polícia Federal, em Brasília."Tenho o direito de vetar e depois eles [Congresso Nacional] têm o direito de anular ou não. É assim que funciona", reconheceu Lula.O novo texto também prevê a concessão de liberdade condicional a dezenas de apoiantes condenados pelos distúrbios em 08 de janeiro de 2023 na capital.Milhares de bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o palácio presidencial e o Supremo Tribunal Federal, exigindo uma intervenção militar para destituir do poder Lula.Em setembro, após um julgamento histórico, Jair Bolsonaro foi considerado culpado pelo Supremo Tribunal Federal por ser o líder de uma "organização criminosa" que conspirou para mantê-lo no poder, apesar da derrota nas eleições presidenciais de 2022.Segundo a acusação, esse projeto, que previa o assassínio de Lula após a sua eleição na segunda volta, fracassou por falta de apoio do alto comando militar.