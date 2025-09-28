Lukashenko afirma que a resposta a um possível ataque da NATO seria imediata

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, advertiu que haverá uma resposta imediata a um possível ataque da NATO, depois de levantada a possibilidade de abater drones e aviões de combate russos após a violação do espaço aéreo de alguns parceiros.“A resposta será imediata, isto não é uma guerra na Ucrânia”, afirmou em declarações à imprensa, segundo a agência estatal Belta, citada pela Europa Press. “Na hora da verdade, o que abaterão e como? Abaterão aviões bielorrussos no nosso território?”, questionou. .Dinamarca deteta novos sobrevoos de drones a base militar. Lukashenko contou que costuma voar até Belovezhskaya Pushcha, na fronteira com a Polónia, e questionou se a NATO seria capaz de “abater o helicóptero do presidente ou algum helicóptero de escolta militar”.Nesse sentido, o Presidente bielorrusso assegurou que a última posição da NATO é “preocupante”, uma vez que é “praticamente” uma declaração de ataque. “É suposto ficarmos sentados? É por isso que estas declarações são tão ousadas (...) Que tentem”, referiu.“Bem, teremos de, Deus nos livre, claro, lutar, como dizem na Rússia, com todas as nossas forças”, afirmou.Esta semana, a NATO prometeu responder de forma “firme” às ações “imprudentes” que a Rússia cometeu nos últimos dias, em relação à violação de espaços aéreos, incluindo o polaco com uma dezena de drones, ou o da Estónia, onde três caças russos Mig-31 sobrevoaram o seu território durante 12 minutos..Rússia lança "grande ataque" na noite passada contra Ucrânia e diz só ter atingido instalações militares