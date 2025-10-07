Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guarda Nacional em operações de limpeza do lixo no Memorial Lincoln, em Washington D.C.
Guarda Nacional em operações de limpeza do lixo no Memorial Lincoln, em Washington D.C.GUARDA NACIONAL DO EXÉRCITO DOS EUA/Katlynn Pickle
Internacional

Lei da insurreição é arma para Trump enviar tropas para cidades democratas

Presidente dos EUA avisa que poderá recorrer a lei antiga para destacar a Guarda Nacional, após juíza bloquear envio de militares para Portland.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
EUA
Donald Trump
Guarda Nacional

