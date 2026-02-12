Ex-PM italiano Enrico Letta cumprimenta Emmanuel Macron rodeado de António Costa, Gitanas Nauseda, Friedrich Merz e Ursula von der Leyen.
Internacional

Líderes da UE concordam em agir com urgência ao nível económico

Reunião informal sobre competitividade após troca de acusações entre chanceler alemão e presidente da Comissão. Ursula von der Leyen vai apresentar um plano de ação em março.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Economia
Hungria
António Costa
Ursula von der Leyen
Viktor Orbán
Tribunal de Justiça da União Europeia
mercado único
competitividade
Friedrich Merz

