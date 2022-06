Kiev volta a ser bombardeada e Putin ameaça novos ataques se Ocidente fornecer mísseis de longo alcance

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu este domingo que Moscovo atacará novos alvos se o Ocidente fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia, dizendo que as atuais entregas de armas têm por objetivo "prolongar o conflito".

"Tiraremos as conclusões apropriadas e utilizaremos as nossas armas (...) para atacar locais que até agora não visámos", afirmou o líder russo, citado por agências noticiosas do país, sem especificar, porém, quais os alvos que poderiam estar em causa.

A video of the attack on the Darnitsa car repair plant in #Kyiv. pic.twitter.com/lbu4QlVA5k - NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2022

Esta mensagem surge no dia em que voltaram a verificar-se ataques em Kiev, com o presidente da câmara da capital ucraniana a afirmar que várias explosões abalaram a cidade esta manhã.

"Várias explosões nos bairros de Darnytsky e Dniprovsky da cidade. Os bombeiros estão a extinguir as chamas", escreveu Vitali Klitschko numa mensagem difundida na plataforma Telegram.

Já o Estado-maior das forças armadas ucranianas salientou através da rede social Facebook que "o agressor continua a lançar mísseis e a realizar ataques aéreos contra as infraestruturas militares e civis do país, sobretudo em Kiev".

A Rússia já veio garantir estes ataques aéreos a Kiev destruíram tanques blindados fornecidos à Ucrânia por países da Europa do Leste.

"Mísseis de alta precisão e longo alcance disparados pelas forças aeroespaciais russas nos arredores de Kiev destruíram tanques T-72 fornecidos por países da Europa de Leste e outros veículos blindados que estavam nos hangares", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

Early in the Morning the Russians launched missiles from Tu-95 aircraft in the Caspian Sea area and hit two districts in capital Kyiv! #Ukraine #Kyiv #StopPutinNOW #SupportUkraine @Kasparov63 pic.twitter.com/Os2wJRTdll - Uri (@secretspotband) June 5, 2022

Entretanto, há vários alertas de ataques aéreos em muitas outras cidades ucranianas, de acordo com as autoridades ucranianas, enquanto em Severodonetsk, no leste do país, prosseguem os "combates de rua".

A cidade permanece no centro da ofensiva russa na bacia mineira do Donbass, no leste da Ucrânia, zona sob controlo parcial dos separatistas pró-russos desde 2014 e que Moscovo espera conquistar na totalidade.