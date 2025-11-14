Kiev alvo de ataque "massivo" com mísseis mais de 100 drones

A capital ucraniana sofreu um dos mais intensos ataques aéreos dos últimos meses nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira, 14 de novembro, num assalto "massivo" por parte da Rússia que combinou drones e vários tipos de mísseis. As defesas aéreas da cidade estiveram, segundo a Reuters, em ação plena, mas a queda de destroços provocou incêndios e outros danos significativos e levou à hospitalização de civis.Fontes militares e de monitorização ucranianas descreveram o ataque como uma operação complexa e altamente coordenada. Relatos divulgados pelos media internacionais e nas redes sociais indicam que a Rússia utilizou mísseis balísticos, incluindo o avançado Kinzhal, em conjunto com mísseis de cruzeiro e um enxame de veículos aéreos não tripulados (drones). Estimativas iniciais apontam para o lançamento de "mais de 120 drones" e "dezenas" de mísseis contra a região da capital, que ficou totalmente sem eletricidadeOs danos confirmados estendem-se a, pelo menos, cinco distritos de Kiev. O presidente da câmara, Vitali Klitschko, confirmou que destroços atingiram um edifício de apartamentos de cinco andares no distrito de Dniprovskyi, na margem oriental do rio Dnipro. Serviços de emergência evacuaram nove residentes deste local.. Na margem oposta, no distrito de Podil, um incêndio deflagrou numa habitação de vários andares. Danos e incêndios adicionais foram reportados nos distritos de Darnytskyi, Shevchenkivskyi e Solomianskyi. No distrito de Darnytskyi, destroços caíram no recinto de uma escola, embora não haja registo de vítimas no local.As autoridades locais confirmaram ainda a existência de dois feridos nas primeiras horas do ataque, tendo pelo menos uma delas sido hospitalizada.