Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Kast e Jara estiveram pela última vez frente a frente antes da segunda volta no debate de terça-feira à noite.
Kast e Jara estiveram pela última vez frente a frente antes da segunda volta no debate de terça-feira à noite. EPA/ELVIS GONZALEZ
Internacional

Kast, de extrema-direita, lidera contra comunista Jara no Chile

Sondagens colocam o “Trump chileno” 15 pontos à frente da candidata apoiada pelo ainda presidente Boric às vésperas da eleição de domingo e após debate de 150 minutos. América do Sul guina à direita.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Extrema-direita
Eleições
Chile
comunistas
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt