Israel volta a bombardear Gaza após Hamas “falsificar” entrega de refém e atacar as IDF

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou esta terça-feira (28 de outubro) novos bombardeamentos na Faixa de Gaza, depois de acusar o Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. Em causa está a “falsificação” da entrega do corpo de mais um refém, além de um ataque a soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em Rafah, no sul do enclave palestiniano. “Após consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou aos militares que realizassem imediatamente ataques violentos na Faixa de Gaza”, anunciou o seu gabinete no X. .Explosões foram depois ouvidas na cidade de Gaza, com o Hamas a adiar a devolução de mais um corpo, alegadamente encontrado nos túneis de Khan Yunis. A entrega estava prevista para esta terça-feira à noite. De acordo com a Defesa Civil do enclave palestiniano, pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência dos ataques aéreos israelitas.A dúvida é saber se o cessar-fogo, baseado no acordo negociado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, se vai manter. Da última vez que Israel bombardeou Gaza, quando um ataque do Hamas matou dois soldados, Washington pediu “contenção” para evitar pôr em causa a trégua que entrou em vigor a 10 de outubro e permitiu a libertação dos últimos 20 reféns vivos. Mas os EUA também avisaram que Israel tinha o direito de retaliar se o Hamas violasse o cessar-fogo. Netanyahu falou com os norte-americanos, não sendo claro se foi com o próprio Trump (que está atualmente na Ásia).“O ataque aos soldados das IDF na Faixa de Gaza hoje [28 de outubro], pela organização terrorista Hamas, ultrapassa uma linha vermelha gritante à qual as IDF responderão com grande força”, disse o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, em comunicado. Na noite desta terça-feira ainda não havia pormenores sobre este ataque, nem se terá causado mortes. O Hamas alegava contudo desconhecer a situação. “O Hamas pagará muitas vezes mais por atacar os soldados e por violar o acordo de devolução dos reféns mortos”, acrescentou o ministro.As famílias dos reféns mostraram-se consternadas depois de as IDF revelarem o vídeo filmado por um drone que mostra como o Hamas enterrou restos mortais de um refém antes de chamar a Cruz Vermelha para assistir à sua recuperação. .“As repetidas violações comprovam o que já sabemos: o Hamas conhece a localização de todos os reféns e continua a agir com desprezo, enganando os EUA e os mediadores e ferindo a dignidade dos nossos entes queridos”, indicaram em comunicado, pedindo uma ação do Governo. O Hamas alega não saber onde estão os corpos dos restantes 13 reféns, falando nas dificuldades em recuperar os cadáveres no meio da destruição.Para piorar a situação, os restos que foram entregues na segunda-feira à noite (27 de outubro) eram de um refém cujo corpo já tinha sido recuperado parcialmente pelas IDF há dois anos. Ofir Tzarfati estava no festival Nova a celebrar os seus 27 anos quando foi levado pelo Hamas, nos ataques do 7 de outubro de 2023. Esta será a terceira vez que a sua família terá que o sepultar. O corpo foi inicialmente recuperado por Israel em dezembro de 2023, numa operação militar na Faixa de Gaza. Em março de 2024, novos restos mortais foram identificados, tendo o caixão sido aberto numa segunda cerimónia fúnebre. Agora, terá que voltar a ser reaberto.“Esta é a terceira vez que somos obrigados a abrir a campa de Ofir e a voltar a enterrar o nosso filho. O círculo supostamente ‘fechou’ em dezembro de 2023, mas nunca se fecha verdadeiramente”, escreveu a família, num comunicado. “Desde então, vivemos com uma ferida que se reabre constantemente, entre a memória e a saudade, entre o luto e a missão.”A família fala de nova “deceção”, ainda para mais porque viram o vídeo do drone israelita. “Uma manipulação abominável destinada a sabotar o acordo e a abandonar os esforços para trazer todos os reféns para casa”, indicaram, explicando que quando foi entregue o corpo na segunda-feira à noite tinham esperança que isso significava que mais uma família ia acabar um capítulo agonizante que dura há mais de dois anos - e afinal tiveram que reabrir a sua própria ferida..Netanyahu ordena "ataques imediatos e poderosos" na Faixa de Gaza. Hamas acusa Israel de violar o cessar-fogo.Netanyahu acusa Hamas de violar acordo: grupo entregou restos mortais de um refém já antes recuperado