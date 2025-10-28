Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hamas recuperou mais um corpo dos túneis de Khan Yunis, mas adiou a sua devolução devido aos novos bombardeamentos.
Hamas recuperou mais um corpo dos túneis de Khan Yunis, mas adiou a sua devolução devido aos novos bombardeamentos.EPA/HAITHAM IMAD
Internacional

Israel volta a bombardear Gaza após Hamas “falsificar” entrega de refém e atacar as IDF

Grupo terrorista palestiniano enterrou restos mortais e chamou a Cruz Vermelha para assistir à “recuperação”, segundo o vídeo filmado por um drone.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
Gaza
Hamas
reféns
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt