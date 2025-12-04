Israel anuncia ter identificado restos mortais do penúltimo refém ainda detido em Gaza

O Exército israelita anunciou esta quinta-feira, 4 de dezembro, ter identificado os restos mortais do penúltimo refém que estava detido em Gaza, um cidadão tailandês."Após a conclusão do processo de identificação, (...) representantes do Exército israelita e do Ministério dos Negócios Estrangeiros informaram a família de Sudthisak Rinthalak que o seu corpo foi repatriado para ser enterrado", indicou a instituição militar na rede de mensagens Telegram.Sudthisak Rinthalak, cidadão tailandês, foi morto a 07 de outubro de 2023, e o seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza, onde estava detido pela organização Jihad Islâmica, de acordo com o comunicado do Exército israelita.O trabalhador agrícola tinha 42 anos na altura da sua morte, precisa o comunicado.Uma trégua pôs fim, em outubro passado, a mais de dois anos de guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.Nos termos do acordo de trégua, o movimento islâmico palestiniano libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia e ainda vivos.O Hamas e respetivos aliados devolveram desde então 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a devolver a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último que resta é o de um israelita.As autoridades israelitas indicaram na quarta-feira que os restos mortais que lhes foram entregues não eram os de um dos dois reféns ainda retidos na Faixa de Gaza..Ataque israelita faz cinco mortos. Entretanto, segundo fontes médicas em Khan Yunis, no sul de Gaza, pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas duas crianças, num ataque israelita ocorrido na madrugada desta quinta-feira, que atingiu um campo de refugiados.O bombardeamento, que ocorreu perto do hospital de campanha Kuwaiti, foi anunciado pelo Exército israelita como retaliação pelo ataque às suas tropas na zona de Rafah, extremo sul da Faixa de Gaza, no qual cinco soldados israelitas ficaram feridos.Do ataque das forças israelitas resultaram ainda 30 palestinianos feridos, sendo que muitos dos residentes nas tendas eram funcionários do hospital e respetivas famílias, embora não se saiba ainda se constam entre as vítimas, informaram as mesmas fontes à agência de notícias EFE..Corpos devolvidos a Israel não correspondem a reféns do Hamas