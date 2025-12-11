Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O líder da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, foi recebido pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.
Internacional

Islândia é o quinto país a boicotar o Festival da Eurovisão devido à participação de Israel

Espanha, Eslovénia, Irlanda e Países Baixos já tinham tomado essa decisão. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebeu em Madrid o líder da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.
Susana Salvador
Pedro Sánchez
Internacional
Israel
Faixa de Gaza
Mahmud Abbas
edição impressa
Festival Eurovisão da Canção

