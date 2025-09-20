Intervision: Rússia relança festival musical como alternativa ao Eurovisão

A Rússia recuperou um projeto da era soviética para tentar voltar a marcar presença no cenário musical internacional. Neste sábado, 20 de setembro, o país relança o Intervision, festival criado durante a Guerra Fria como rival do Eurovisão, do qual foi expulsa em 2022 após o início da guerra com a Ucrânia. A nova edição reúne 23 países, entre eles membros do BRICS, como Brasil, Índia, China e vários aliados de Moscovo, como Cuba, Venezuela, Bielorrússia, Catar, Arábia Saudita e África do Sul. Curiosamente, os Estados Unidos também estão representados. A participação norte-americana fica a cargo da cantora Vassy, australiana radicada em Los Angeles, que substituiu à última hora Brandon Howard, retirado por motivos familiares.Já a Rússia será representada por Shaman (Yaroslav Dronov), cantor conhecido pelas atuações patrióticas que se tornaram presença regular nos canais estatais. O vencedor do Intervision receberá um prémio de 30 milhões de rublos (cerca de 300 mil euros).Diferente do Eurivisão, em que o público participa na votação, no Intervision o resultado será definido apenas por um júri com representantes de todos os países concorrentes. As canções podem ser interpretadas em qualquer idioma.O Kremlin apresenta o festival como um palco dedicado a “valores tradicionais e familiares”, em contraste com a diversidade associada ao festival da Eurovisão. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que o concurso oferece “uma abordagem alternativa para preservar tradições e culturas nacionais”.Já a Ucrânia classificou o evento como “um instrumento de propaganda hostil”, acusando Moscovo de usar a música como vitrine política em plena guerra.O plano do governo russo é transformar o Intervision num evento anual. A edição de 2025 pode ser acompanhada a partir das 18h25 deste sábado através deste link. .Espanha não irá ao Festival Eurovisão da Canção em 2026 caso Israel participe.Há novidades no Festival da Canção. Já pode votar para escolher um concorrente