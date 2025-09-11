Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Protesto contra Bolsonaro em Brasília.
Protesto contra Bolsonaro em Brasília.EPA/SEBASTIAO MOREIRA
Internacional

Bolsonaro condenado a 27 anos de prisão

ATUALIZADA. Com voto da juíza Carmen Lúcia e de Cristiano Zanin, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente por quatro votos a um e aplicou pena pesada. "Foi líder de trama golpista", disse juíza. "Perseguição", reagiu o senador Flávio Bolsonaro. 
