Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jorge Messias com o presidente Lula da Silva.
Jorge Messias com o presidente Lula da Silva.
Internacional

Indicado de Lula para Supremo pode ser chumbado no Senado

Presidente nomeou aliado evangélico, para cativar segmento eleitoralmente à direita, mas senadores, que preferiam outro nome, ameaçam impor primeira reprovação a um juiz em 132 anos.
João Almeida Moreira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Supremo Tribunal Federal
juiz
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt