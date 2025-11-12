Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
73% dos britânicos dizem que Keir Starmer está a fazer um mau trabalho.
73% dos britânicos dizem que Keir Starmer está a fazer um mau trabalho.EPA/ANDY RAIN
Internacional

Impopular Keir Starmer tenta calar rumores de revolta interna

Fontes de Downing Street disseram que ele iria lutar contra qualquer ameaça à sua liderança. Mas alegado “golpista” nega tudo e é o primeiro-ministro que fica mal visto.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Reino Unido
Keir Starmer
Partido Trabalhista
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt