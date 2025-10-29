Idosa encontrada morta após ter sido esquecida em ilha da Grande Barreira de Coral

Uma australiana de 80 anos foi encontrada morta numa ilha da Grande Barreira de Coral após ter sido esquecida pelo navio de cruzeiro no qual viajava.A mulher estava a percorrer um trilho na Ilha Lizard, a 250 quilómetros a norte de Cairns, com outros passageiros do navio de cruzeiro Coral Adventurer no sábado, mas acredita-se que se tenha separado do grupo para descansar.O navio deixou a ilha por volta do pôr do sol, mas regressou várias horas depois, quando a tripulação se apercebeu do desaparecimento da mulher.Entretanto, foi montada uma grande operação de busca, no âmbito da qual o corpo da idosa foi encontrado no domingo de manhã.A Autoridade Australiana de Segurança Marítima (Amsa) informou que está a investigar o caso e que se vai reunir com a tripulação do navio ainda esta semana.Está a ser preparado pelo médico legista um relatório sobre a "morte súbita e não suspeita" da mulher, informou a polícia de Queensland.O diretor executivo da Coral Expeditions, Mark Fifield, disse que a equipa da empresa entrou em contacto com a família da mulher e está a oferecer apoio neste momento de "morte trágica"."Enquanto as investigações sobre o incidente prosseguem, lamentamos profundamente o sucedido e estamos a oferecer todo o nosso apoio à família da mulher", disse Fifield."Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a Polícia de Queensland e outras autoridades para apoiar a investigação. Não podemos comentar mais nada enquanto este processo estiver em curso", acrescentou.Segundo o jornal Courier Mail, a mulher estava a participar num trilho de grupo até ao pico mais alto da ilha, Cook's Look, antes de decidir que precisava de descansar. Contudo, não conseguiu regressar ao navio, que partiu sem ela.A idosa estaria na primeira paragem de um cruzeiro de 60 dias à volta da Austrália, com bilhetes que custam dezenas de milhares de dólares.De acordo com o site da empresa, o navio Coral Adventurer tem capacidade para até 120 hóspedes e uma tripulação de 46 pessoas. Foi construído especificamente para aceder a zonas remotas da costa australiana e está equipado com tenders, pequenas embarcações utilizadas para levar os passageiros em excursões de um dia.