Histórico. Carlos III será o 1.º rei britânico a rezar com um papa desde a separação das igrejas há 500 anos

O rei Carlos III vai ser o primeiro monarca britânico e governador supremo da Igreja de Inglaterra a rezar publicamente com um papa católico desde a Reforma Inglesa e a separação das duas igrejas, há quase 500 anos. Será durante uma visita de Estado ao Vaticano, na próxima quinta-feira (23 de outubro), que Carlos III e a rainha Camilla vão participar com o papa Leão XIV num culto ecuménico especial, unindo as tradições católica e anglicana.Em 1534, o rei Henrique VIII declarou-se líder da Igreja de Inglaterra e quebrou os laços com a Igreja Católica Romana e a autoridade papal. O culto, que vai acontecer na Capela Sistina, terá como foco a proteção da natureza, em reconhecimento do apoio entusiasta do rei britânico às causas ambientais.Mas o principal objetivo será demonstrar a harmonia entre as duas confissões religiosas, com o Coro da Capela Sistina a cantar ao lado do Coro da Capela de São Jorge e do Coro da Capela Real."Este encontro sublinha a forte relação entre as Igrejas Católica e Anglicana em questões ambientais", indicou a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, num encontro com os jornalistas no Vaticano, vitado pelo site Vatican News."O papa Francisco recordava-nos frequentemente que tudo está ligado e que as crises ambientais e sociais devem ser enfrentadas em conjunto. O papa Leão deu continuidade a esta abordagem com novas ações”, acrescentou.A viagem de Estado dos monarcas britânicos estava inicialmente marcada para abril, para coincidir com o décimo aniversário da encíclica ambiental de Francisco, Laudato Si. O antecessor de Leão XIV estava doente e morreu nesse mês, tendo ainda assim recebido num encontro privado os reis no seu 20.º aniversário do casamento, a 9 de abril. No âmbito da visita, o rei Carlos III será também homenageado com o título de Confrade Real de São Paulo na Basílica de São Paulo Extramuros, reconhecendo os laços de longa data entre a Coroa Britânica e a abadia beneditina anexa à basílica romana.Para assinalar a ocasião, foi criado uma cadeira especial decorada com o brasão do rei e a inscrição em latim Ut unum sint (para que todos sejam um, João 17:21). Carlos III vai sentar-se na cadeira durante o serviço, ficando esta depois disponível na basílica para uso dos seus herdeiros e sucessores.