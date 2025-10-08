Hamas diz que já trocou com Israel listas de reféns e prisioneiros a libertar

O Hamas anunciou esta quarta-feira, 8 de outubro, que já entregou a lista de prisioneiros palestianos a libertar em troca dos reféns isarelitas ao abrigo de um plano de troca no âmbito do acordo que está a ser negociado no Egito, e garantiu estar otimista."Os mediadores estão a desenvolver grandes esforços para remover quaisquer obstáculos à implementação do cessar-fogo, e prevalece um espírito de optimismo entre todas as partes", disse Taher al-Nounou, elemento da delegação do Hamas ctado pela AFP.As negociações têm por base um plano de 20 pontos do presidente norte-americano Donald Trump e têm por base este plano de rica de prisioneiros e reféns e a retirada das forças israelitas de Gaza. O calendário para a implementação da primeira fase deste acordo ainda não está fixado, segundo disse à Reuters uma fonte palestiniana próxima das negociações.O presidente dos Estados Unidos manifestou-se, na terça-feira, otimista em relação a estas negociações na estância turística egípcia de Sharma el-Sheikh. O enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump, irão juntar-se às conversações. .Armas não se calam mas o diálogo avança dois anos depois do ataque do Hamas a Israel