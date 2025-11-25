Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Chuvas torrenciais inundam as tendas dos refugiados na cidade de Gaza, agravando situação humanitária.
Chuvas torrenciais inundam as tendas dos refugiados na cidade de Gaza, agravando situação humanitária.EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Hamas diz que entregou corpo de outro refém. Restam dois

Identificação do cadáver está a ser feita na noite desta terça-feira (25 de novembro). No Cairo, Egito, Turquia e Qatar discutiram segunda fase do acordo de cessar-fogo.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Internacional
Israel
Hamas
Faixa de Gaza
reféns
Cessar-fogo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt