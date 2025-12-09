Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Soldados israelitas inspecionam um túnel em Rafah.EPA/ATEF SAFADI
Hamas: cessar-fogo não vai avançar sem o fim das “violações” de Israel

Dois meses depois de o plano de paz de Trump entrar em vigor, ainda há muitas questões em aberto. Grupo terrorista rejeita que “linha amarela” represente “a nova fronteira”, como disse chefe das IDF.
Susana Salvador
