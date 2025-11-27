Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Manifestantes em Lisboa denunciam o que dizem ser um “golpe encenado” pelo presidente cessante.LUSA / MANUEL DE ALMEIDA
Internacional

Guineenses com mais perguntas do que respostas após golpe

Considerado próximo do presidente detido, general Horta N’Tam toma as rédeas do país. Ao que diz para defender a democracia da Guiné-Bissau.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Guiné-Bissau
Umaro Sissoco Embaló
golpe militar
Domingos Simões Pereira

