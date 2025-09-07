Governador Newsom ‘trola’ Trump nas redes sociais de olho em 2028

Mensagens nas redes sociais em maiúsculas, alcunhas para os adversários e autoelogios, além de fotomontagens e memes feitos com recurso a Inteligência Artificial. A descrição podia ser da conta do presidente dos EUA, Donald Trump, na sua Truth Social, mas é também a do gabinete de imprensa do governador da Califórnia no X (@GovPressOffice). Gavin Newsom fartou-se de virar as costas à luta e passou ao ataque, fazendo sucesso a trolar Trump. Mas nem tudo é brincadeira para o democrata que está de olho nas presidenciais de 2028. “J.D. ‘Just Dance’ [apenas dança] Vance, de quem ninguém gostava até que Trump o tirou do ‘caixote de pechinchas’ na secção de liquidação do Walmart, foi à FOX atacar-me, Gavin C. Newsom, o governador mais popular da América. A rainha da dança não consegue parar”, começa uma das mensagens contra o vice-presidente norte-americano. “Todos se estão a rir dele, acreditem em mim! Obrigado pela vossa atenção para este assunto! - GCN”, conclui. O presidente também tem uma alcunha - “Dozy Don” (Don Sonolento)..Trump já reparou e, tal como outros membros do movimento MAGA (Make America Great Again, Tornar a América Grande de Novo), não está satisfeito. “Gavin Newscum [jogo de palavras com o nome do governador e a palavra “escória”] está muito abaixo nas sondagens. É visto como um homem que está a destruir o outrora grande estado da Califórnia. Eu vou salvar a Califórnia!!! Presidente DJT”, escreveu Trump na Truth Social. . O antigo estratega da Casa Branca e um dos mais destacados membros do MAGA, Steve Bannon, disse ao site Politico que Newsom “está a tentar imitar” o presidente. “Ele não é Trump, mas se olharmos para o Partido Democrata, ele pelo menos está a chegar lá, e está a tentar imitar uma visão trumpiana da luta, certo? Parece ser a única pessoa no Partido Democrata que está a organizar uma luta que sente que pode ganhar”, acrescentou.Depois de anos em que os democratas não quiseram descer ao nível dos republicanos - a ex-primeira-dama Michelle Obama defendia “quando eles descem, nós subimos” - Newsom explica a mudança de estratégia. “Queria apenas mostrar o absurdo de tudo isto”, disse ao podcast Pivot. “É humilhante, é constrangedor. Portanto, isto é um espelho, e é um espelho não só do próprio Trump, mas também destas redes”, acrescentou. E, aos críticos (que também os há dentro do Partido Democrata), afirmou num evento: “Se têm problemas com o que estou a publicar, devem definitivamente preocupar-se com o que ele está a publicar como presidente.” Newsom, de 57 anos, foi presidente da câmara de São Francisco entre 2004 e 2011 e vice-governador da Califórnia desde então até 2019, quando foi eleito governador. Foi casado com Kimberly Guilfoyle entre 2001 e 2006, que depois esteve noiva de Donald Trump Jr., tendo sido depois nomeada pelo presidente como embaixadora dos EUA na Grécia. O primeiro ponto de tensão entre Newsom e Trump foram os ataques do presidente ao governador por causa dos fogos, que este ano já causaram mais de 30 mortos na Califórnia. Seguiu-se depois o destacamento da Guarda Nacional para lidar com os motins de Los Angeles, sem que o governador tivesse pedido - e um juiz decidiu na semana passada que essa decisão foi ilegal. Mas foi a decisão de redesenhar os mapas eleitorais do Texas que foi o gatilho final para Newsom, que não está só a pensar nas primárias democratas para escolher o candidato presidencial a 2028.O governador da Califórnia decidiu responder à decisão do Texas de redesenhar os seus mapas eleitorais (para conseguir possivelmente mais cinco congressistas republicanos nas intercalares do próximo ano), propondo redesenhar os mapas do seu próprio estado para conseguir ganhar mais cinco representantes democratas para o Congresso. O problema é que a Califórnia decidiu há anos que os mapas eleitorais são redesenhados (normalmente acontece a cada dez anos depois dos censos) por uma comissão independente. E será preciso agora os californianos votarem num referendo, em novembro, para mudar isso. Uns aplaudem a decisão de Newsom, dizendo que é preciso combater o fogo com fogo, mas outros avisam que se abre uma caixa de Pandora e que se acaba com a independência arduamente conquistada. O governador alega que depois das intercalares, voltará à comissão independente. .Democratas temem ingerência de Trump nas próximas eleições.Cresce a frustração na Europa e nos Estados Unidos com a inação do Kremlin