George Clooney, a mulher e os filhos tornam-se cidadãos franceses

O ator norte-americano George Clooney, a mulher Amal Alamuddin, advogada de origem libanesa-britânica, e os dois filhos gémeos do casal, Ella e Alexander, de oito anos, já são cidadãos franceses, de acordo com um decreto publicado no Diário da República francesa no último sábado (27 de dezembro). A privacidade da família Clooney e manter filhos longe dos paparazzi estão entre as principais razões para a obtenção da cidadania francesa por parte do casal que passa grande parte da vida em França. Em 2021, adquiriram uma antiga propriedade vinícola, Domaine du Canadel, perto de Brignoles, departamento de Var, no sul de França. "O lugar mais feliz para nós, onde as crianças se divertem, assim como eu me divertia quando era jovem no Kentucky", destacou Clooney à estação de rádio RTL.A informação da obtenção da cidadania francesa foi avançada pela revista Paris Match e oficializa a intenção do ator e realizador, de 64 anos, galardoado com dois Óscares."Adoro a cultura francesa, a sua língua, mesmo que ainda seja tão mau como antes, depois de 400 dias de aulas", disse Clooney à RTL no início deste mês, admitindo dificuldades na aprendizagem da língua, ao contrário da mulher, a advogada especializada em direitos humanos, que fala francês fluentemente.A privacidade que a família encontrou em França tornou-se fundamental para se tornarem cidadãos franceses. "Aqui, não tiram fotografias aos nossos filhos. Não há paparazzi a rondar os portões da escola. Isso é essencial para nós", afirmou na mesma entrevista à RTL.Quem pretende seguir o exemplo de George Clooney é o realizador norte-americano Jim Jarmusch. Na sexta-feira (26 de dezembro) revelou à rádio France Inter que também pretende solicitar a nacionalidade francesa."Gostaria de ter um lugar que me permitisse escapar dos Estados Unidos", disse, realçando a atração que tem pela cultura francesa.A ligação de George Clooney à Europa antecede o casamento com Amal Alamuddin, em 2014. O ator e realizador tem, desde 2002, uma propriedade na região do Lago Como, em Itália, tendo o casal adquirido uma mansão histórica em Inglaterra. De acordo com a France 24, o ator e a mulher têm ainda um apartamento em Nova Iorque e uma propriedade em Kentucky, tendo vendido nos últimos anos casas em Los Angeles e no México.