Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Soldados tailandeses em patrulha junto da fronteira com o Camboja.
Soldados tailandeses em patrulha junto da fronteira com o Camboja.EPA/RUNGROJ YONGRIT
Internacional

Fronteiras e grupos criminosos atiçam conflito entre Tailândia e Camboja

Tensões relacionadas com a delimitação entre os dois países do sudeste asiático e uma poderosa indústria do cibercrime na origem das hostilidades reacendidas no domingo.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Donald Trump
Cibercrime
Cessar-fogo
Hun Sen
Conflito entre Tailândia e Camboja

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt