França reconhece formalmente o Estado da Palestina

A França reconheceu esta segunda-feira, 22 de setembro, formalmente o Estado da Palestina, uma decisão para promover a paz entre israelitas e palestinianos, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron perante as Nações Unidas."Chegou o momento (...). Declaro que hoje a França reconhece o Estado da Palestina", afirmou Macron, na abertura da conferência de alto nível sobre a solução dos dois Estados, copresidida por Paris e Riade. Imediatamente após o reconhecimento, a sala irrompeu em aplausos.Macron sublinhou que estava a ser "fiel ao compromisso histórico da França" no Médio Oriente, onde reconhece que Paris tem "uma responsabilidade histórica”."Devemos fazer tudo para preservar a possibilidade de uma solução de dois Estados, com Israel e a Palestina a viverem lado a lado em paz e segurança", acrescentou.Macron anunciou também que será aberta uma embaixada francesa na Palestina condicionada à libertação de "todos os reféns" detidos pelo movimento islamita Hamas e a um "cessar-fogo" em Gaza..Palestina é o “maior elefante na sala” da Assembleia Geral da ONU.Macron exige libertação de reféns em Gaza para abrir embaixada na Palestina.Hamas propõe aos EUA libertar metade dos reféns em troca de trégua de 60 dias