Forte explosão em Cabul provocada por foguete

Horas depois dos EUA terem alertado para a possibilidade um novo ataque em Cabul, uma forte explosão foi ouvida na capital do Afeganistão pelos jornalistas da AFP.

A explosão foi ouvida a noroeste de Cabul e trata-se de um ataque dos EUA, segundo Idrees Ali, correspondente da Reuters, que partilhou a informação no Twitter.

The United States has carried out a strike in Kabul, two U.S. officials tell Reuters citing initial information. - Idrees Ali (@idreesali114) August 29, 2021

Num primeiro momento, agentes de segurança do governo recentemente deposto atribuíam a explosão a um foguete que teria embatido numa casa, segundo a AFP.

A Associated Press acrescenta que uma criança terá morrido nesta explosão, de acordo com a polícia local.

Esta explosão acontece três dias após o duplo atentado suicida no aeroporto de Cabul, onde os países ocidentais estão na reta final das operações de retirada. Este ataque foi reivindicado pelo ISIS-K, grupo Estado Islâmico de Khorasan (EI-K).

Em atualização